SEN. URSO * AMMINISTRATIVE 2020: « FRATELLI D’ITALIA IN PRIMA LINEA CON GIORGIA MELONI, IL 1 SETTEMBRE A TRENTO »

Urso, “Fratelli d’Italia in prima linea con Giorgia Meloni il 1 settembre a Trento”. “Giorgia Meloni sarà il primo leader nazionale del centrodestra ad essere presente in campagna elettorale a Trento per evidenziare la grande importanza che Fratelli d’Italia attribuisce alla sfida per il cambiamento e il buon governo nella Città e in tutto il Trentino”.

È quanto sostiene il senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, commissario del partito, annunciando la presenza del leader della destra italiana martedì 1 settembre.

“Un segnale importante per la Città e di incoraggiamento per le donne e gli uomini che hanno accettato di scendere in campo nelle liste di Fratelli d’Italia: artigiani, commercianti, imprenditori, impiegati, operai, agricoltori, in gran parte alla prima esperienza politica che vogliono partecipare al rilancio della Città con un programma chiaro, Sicurezza, Solidarietà, Sviluppo” conclude il senatore Urso.