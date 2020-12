SEN. UNTERBERGER (SVP) * OMICIDIO AGITU: « LA BARBARA UCCISIONE DI GUDETA LASCIA SENZA PAROLE, RESTERÀ PER SEMPRE IL SUO ESEMPIO »

“La barbara uccisione di Agitu Ideo Gudeta lascia senza parole. A terra agonizzante, è stata stuprata e poi fatta morire. Agitu è solo l’ultima vittima di quella violenza maschile che non accetta l’autonomia e la libertà delle donne. E questo anche e soprattutto nella cultura da dove proviene il carnefice. Auspico una condanna esemplare.”

Lo scrive in una nota la senatrice della SVP e Presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger.

“Agitu resterà per sempre un simbolo dell’integrazione, della lotta per l’emancipazione femminile e di attenzione alla cura degli animali e alla questione ambientale. Per questo era significativo che per il suo impegno avesse scelto proprio Trentino, nell’idea che qui questi valori possono nutrirsi vicendevolmente, come elementi di un’unica battaglia per una società più giusta. Il suo esempio e il suo coraggio ci mancheranno moltissimo.”

*

SVP-SENATORIN JULIA UNTERBERGER ZUM MORD AN AGITU GUDETA: SIE WIRD UNS FÜR IMMER EIN VORBILD SEIN

„Die barbarische Tötung von Agitu Ideo Gudeta macht uns sprachlos. Sie wurde mit einem Hammer erschlagen und sterbend vergewaltigt. Sie ist nur das jüngste Opfer jener männlichen Gewalt, die eigenständige Entscheidungen von Frauen nicht akzeptieren will. Und das auch und vor allem im Kulturkreis, aus dem der Täter stammt. Ich hoffe, dass mit seiner Bestrafung ein Exempel statuiert wird.“

Dies schreibt SVP-Senatorin und Vorsitzende der Autonomiegruppe Julia Unterberger in einer Aussendung.

„Agitu wird für immer ein Symbol der Integration, des Kampfes für die Emanzipation der Frauen und der Aufmerksamkeit gegenüber Tierschutz und Umweltfragen bleiben. Schön, dass sie für ihr Engagement gerade das Trentino gewählt hatte: in der Vorstellung, dass sich ihre Werte hier gegenseitig ergänzen, und einen umfassenden Einsatz für eine gerechtere Gesellschaft bilden können. Ihr Vorbild und ihr Mut werden uns sehr fehlen.“