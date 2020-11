SEN. TESTOR (LEGA) * COVID: « IL GOVERNO RISPONDA SU FUTURO DEI CHINESIOLOGI, NON POSSONO PROSEGUIRE L’ATTIVITà POICHé EQUIPARATI ALLE PALESTRE »

Covid: Testor (Lega), governo risponda su futuro chinesiologi, professionisti attività motoria non sono come palestre.

“Ho presentato un’interrogazione ai ministri Speranza, Spadafora e Gualtieri perché, ciascuno nelle proprie sfere di competenza, risolvano celermente le difficoltà nelle quali si muovono i chinesiologi, che secondo le disposizioni del penultimo Dpcm, non possono proseguire l’attività poiché equiparati alle palestre. Questa è l’ultima di una serie di mortificazioni di un comparto già colpevolmente non riconosciuto in ambito sanitario e, nella stretta attualità socio-economica, non ricompreso nel Dl Ristori. Il governo, al solito, ha colpito alla cieca coinvolgendo i tanti professionisti del settore che oggi scende a buon titolo in piazza, per vedere riaffermate prerogative e aspirazioni, come quella di essere riconosciuta quale attività alla persona perché incentrata sulla rieducazione motoria. La smetta, questa maggioranza, di affossare il lavoro e chi lo onora in sicurezza e nel rispetto delle regole sanitarie: diano certezze ai tanti lavoratori e alle loro famiglie, perché si muore di virus ma anche di mancanza di lavoro”.

Così la senatrice della Lega Elena Testor.