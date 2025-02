SEN. RENZI (ITALIA VIVA) * EMERGENZA SICUREZZA: «HO INTERROGATO IL MINISTRO PIANTEDOSI SULL’AUMENTO DI CRIMINALITÀ FRA I GIOVANI»

19.20 - giovedì 27 febbraio 2025

Ho interrogato il Ministro dell’Interno Piantedosi sull’aumento di criminalità fra i giovani. Tagliano i fondi per la povertà educativa, cancellano la 18app e poi aumentano le pene. Risultato? Reati minorili triplicati, vittime raddoppiate. Polizia e Carabinieri lavorano bene, il Governo no. La Meloni parla di sicurezza in modo ideologico ma oggi in Italia c’è meno sicurezza di prima.

Mi dite cosa ne pensate?

