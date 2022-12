SEN. PATTON (AUT) * AIUTI-QUARTER: « È GRAVE IL LIMITE DELL’ASSENZA DI MISURE ANTI-CICLICHE, SI DOVEVA FARE DI PIÙ E MEGLIO »

16.24 - mercoledì 21 dicembre 2022

“Un provvedimento che utilizza le risorse ereditate dal Governo Draghi per confermarne e prorogare le principali misure a sostegno alle famiglie e alle imprese, ma senza introdurre alcun intervento per alimentare la crescita economica e senza risolvere il problema della cessione dei crediti edilizi. Per questo il mio voto sulla fiducia al Decreto sarà contrario”

Così in aula il senatore trentino del Gruppo per le Autonomie, Pietro Patton.

“Se oggi – ha aggiunto – il Governo Meloni dispone delle risorse alla base di questo Provvedimento è grazie alla forte crescita del 2022, frutto delle politiche economiche del Governo Draghi, basate su investimenti e PNRR.

Per il 2023, le previsioni dicono che l’Italia non avrà la stessa crescita, cui va aggiunto il problema dell’aumento dei tassi d’interesse da parte della BCE.

Uno scenario complesso che questo provvedimento e la Legge di bilancio avrebbero dovuto leggere mettendo in campo misure anti-cicliche e che invece sono del tutto assenti.

Di positivo c’è la proroga delle misure del precedente Governo a tutela delle imprese ad alto consumo energetico, degli enti locali e delle famiglie in difficoltà. Così come positive sono alcune norme circoscritte a specifici ambiti, come quella per l’incremento della produzione di gas naturale, i bonus per l’acquisto dei registratori di cassa, l’esenzione della seconda rata IMU sugli immobili per lo spettacolo e, soprattutto, l’impegno a ripristinare l’Unità di missione contro il dissesto idrogeologico cancellata dal primo Governo Conte.

Su altre misure si doveva fare di più e meglio. Oggettivamente un’occasione mancata cui, purtroppo, si aggiungerà presto quella ancora più grave della Legge di Bilancio”.