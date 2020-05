SEN. MATTEO SALVINI * FASE 2: « IL GOVERNO È SENZA VERGOGNA, CANCELLATE NELLA NOTTE LE “ZONE ROSSE” »

Salvini, governo senza vergogna cancella nella notte “zone rosse”.

“Governo senza vergogna, agisce nell’ombra della notte e sottrae risorse a tanti comuni italiani che dalla sera alla mattina non si ritrovano più nell’elenco di quelli inclusi nella “zona rossa”. In sostanza dopo aver pagato le conseguenze delle regole più restrittive non potranno più accedere alle misure ad hoc per un parziale ristoro”.

Cosi il segretario della Lega Matteo Salvini sul decreto rilancio che dopo la pubblicazione in gazzetta è stato ulteriormente corretto con la cancellazione di un centinaio di comuni dichiarati zone rosse in tutta Italia con ordinanze regionali.