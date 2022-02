SEN. FARAONE (IV) * RAI: « INTERROGAZIONE SU “REPORT“, È DIVENTATA CENTRALE OPERATIVA DEI DOSSIERAGGI? »

20:18 - 10/02/2022

“Lo scoop del Riformista getta gravi ombre sul conduttore di Report , Sigfrido Ranucci. Dopo l’episodio dei messaggi intimidatori al sottoscritto arriva la notizia, in un articolo firmato da Aldo Torchiaro, che il vice direttore di Rai Tre avrebbe “offerto dei soldi ad alcuni free lance che gli proponevano dei filmati per demolire la reputazione di un politico del Nord Italia.

Non solo offriva soldi, ma li offriva con un raggiro. Cioè proponeva a questi free lance di fargli avere per posta e in forma anonima i filmati che incastravano il politico e poi di vendergli invece, fatturandolo, un servizio privo di interesse, anche immagini grezze”. Presento un’interrogazione in Commissione Vigilanza per chiedere conto della veridicità di queste notizie a tutela della Rai , dell’informazione pubblica , dei professionisti che vi lavorano e di una trasmissione di inchiesta storica che non può diventare una centrale di dossieraggi anonimi , una macchina del fango ordita , a quanto riporta il giornale , dal suo conduttore.

Penso che davvero ci si debba fermare a riflettere sulla vera natura di una delle trasmissioni di punta della Rai perché francamente dopo gli episodi gravissimi di questi giorni sarà il caso che i vertici dell’azienda facciano chiarezza “, così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, membro della commissione Vigilanza Rai.