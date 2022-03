SEN. DE BERTOLDI (FDI) * SOSTEGNI TER: « SERVE UNA REVISIONE DEL PNRR LEGATO ALLE CRISI INTERNAZIONALI ED ANCHE UN NUOVO SCOSTAMENTO DI BILANCIO »

17.28 - mercoledì 16 marzo 2022

Il decreto sostegni Ter di sostegno ha solo il nome, serve una revisione del Pnrr legato alle crisi internazionali e serve un nuovo scostamento di bilancio”.

Lo ha dichiarato in aula il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze di Palazzo Madama.

“Questo governo dei migliori – sottolinea de Bertoldi – è stato perfino in grado, dopo due anni caratterizzati dalla pandemia, con il caro bollette in corso e con la guerra in Ucraina, a mettere in discussione il percorso dei bonus edilizi e non è riuscito a rimettere le cose a posto con il decreto bollette. Questo avrà una ricaduta pesante sui cittadini che si vedranno bloccati i cantieri, altro che bonus e superbonus: si è creato un vero e proprio terremoto finanziario perché le banche hanno esaurito i plafond e quindi le misure sono state azzerate”.

“Unica nota positiva – conclude de Bertoldi – è stato il dar seguito all’ordine del giorno di Fratelli d’Italia alla legge di bilancio approvata a dicembre, vincolante per la rottamazione ter, che rappresenta una risposta ai 500mila italiani onesti che altrimenti si sarebbero visti costretti a pagare adesso ciò che non sono stati obbligati a fare negli ultimi due anni”.