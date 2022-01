SEN. DE BERTOLDI (FDI) * COVID: « È UN’ASSURDITÀ CHIUDERE GLI STADI DI CALCIO, ALTRO CHE “GOVERNO DEI MIGLIORI“ »

15:33 - 8/01/2022

Covid. de Bertoldi (FdI): assurdità chiudere stadi calcio. Altro che governo dei migliori, è della repressione. “Chiudere gli stadi, degli spazi all’aperto dove peraltro gli spettatori portano la mascherina, è un’assurdità, un ennesimo colpo che si vuole infliggere al calcio ed in generale allo sport nazionale. Un governo incapace di rispondere al Covid con misure concrete come il rafforzamento dei trasporti, l’areazione forzata dei locali chiusi e soprattutto attraverso una campagna di rafforzamento della medicina territoriale e una capacità di creare consenso sulla vaccinazione senza ricorrere ai ricatti illiberali ed antidemocratici. Fratelli d’Italia chiede rispetto per gli italiani, per i cittadini, per quella civiltà liberale che un governo caratterizzato soprattutto per autoreferenzialità ed autoritarismo non sa rispettare. Il governo dei migliori? No, il governo della repressione”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.