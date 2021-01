SEN. DE BERTOLDI (FACEBOOK) * CHIUSURA BAR ” ALLA ROTONDA “: « SINISTRA SENZA VERGOGNA, IL SINDACO IANESELLI REVOCHI IMMEDIATAMENTE GLI ESAGERATI PROVVEDIMENTI »

Sinistra senza vergogna. Sindaco Ianeselli revochi immediatamente gli esagerati provvedimenti verso il bar -alla rotonda-, che rappresentano la sua mancanza di rispetto e cultura imprenditoriale. Mentre gli spacciatori extracomunitari imperversano nel centro di Trento, a pochi passi dal Municipio, il Sindaco invia la Polizia Municipale a multare un Trentino, che cerca di lavorare e mantenere i dipendenti, per una trascurabile dimenticanza nel proprio lavoro. Siamo stanchi di buonismo verso i delinquenti, di redditi di cittadinanza per Rom, ex terroristi, mafiosi, e parassiti che lavorano in nero, allorquando si pratica un provocatorio giustizialismo verso gli Italiani che lavorano nella legalità.

Farò pure un interrogazione parlamentare per palesare i risultati trentini dei vergognosi DPCM Pd – M5S secondo l’applicazione dell’Amministrazione Ianeselli.

LINK