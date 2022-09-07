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SEN. CONZATTI * LAVORO: « AD-P-A, IL 9/9 CONVEGNO A ROVERETO CON SINDACO VALDUGA – PRESIDENTE MANZANA – SEGRETARIO CGIL GROSSELLI »
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16.04 - mercoledì 07 settembre 2022
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