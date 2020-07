SEN. CONZATTI (IV) * UE: « ABBIAMO RAGGIUNTO UN ACCORDO STORICO CON L’EUROPA, NESSUN TRIONFALISMO MA AVANTI TUTTA SULLE RIFORME »

UE: CONZATTI (IV), “Nessun trionfalismo ma avanti tutta sulle riforme”.

“Ora che abbiamo raggiunto un accordo storico con l’Europa, che ancora una volta si è dimostrata una vera alleata e non una nemica da combattere, sono curiosa di sapere quali altre fake news inventeranno i sovranisti per gonfiare i like sui social” così la Senatrice Donatella Conzatti, capogruppo di Italia Viva in commissione Bilancio.

“C’è da essere soddisfatti per l’Italia, perché il Governo ha costruito in Europa un accordo tale da garantire risorse importanti. Risorse che dovranno essere utilizzate per ricostruire e rilanciare. In questo sarà da ricercare anche la collaborazione con le opposizioni. Non è mai accaduto di avere così tante risorse a disposizione e difficilmente riaccadrà, per questo abbiamo la straordinaria responsabilità di metterci al lavoro con tutta la serietà e competenza possibile. Nessun trionfalismo, subito al lavoro per avviare quel piano di ricostruzione e resilienza che l’Italia attende da anni.

Nessuna paura dei controlli, saremo noi stessi a controllare con severità, perché stiamo utilizzando risorse che sono anche dei nostri figli” conclude Conzatti