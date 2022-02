SEN. CONZATTI (IV) * SPECIALE PNRR – RADIO LEOPOLDA: « DOBBIAMO CORRERE, STANNO USCENDO I BANDI E DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI »

15:15 - 2/02/2022

Speciale PNRR con i podcast di Donatella Conzatti. “Dobbiamo correre. È fondamentale parlare di Piano nazionale di ripresa e resilienza perché stanno uscendo i bandi e dobbiamo farci trovare pronti. Tutti: persone, imprese ed enti locali.

Per i Comuni ci sono bandi già in scadenza nelle prossime settimane. Sono treni che passano e poi non tornano più. Abbiamo raggiunto i primi 51 obiettivi 2021 che facevano capo al Governo centrale ed ottenuto l’acconto di 24,9 miliardi e siamo in attesa della prima rata di 21 miliardi. Ora tocca a tutti proseguire, anche gli Enti locali e le imprese. Vorrei che in tanti ci sentissimo parte di questo grande progetto nazionale ed europeo.

Di tutto questo parlerò nei miei podcast con quattro incontri di approfondimento sul PNRR”.

Cosi Donatella Conzatti, Senatrice di Italia Viva e Segretaria della Commissione Bilancio del Senato.

Ogni lunedì alle ore 14.00 Donatella Conzatti è on air su RADIO LEOPOLDA con la rubrica settimanale AGENDA RIFORMISTA, “l’officina di pensiero” avviata in Trentino con l’appuntamento del Natale riformista dello scorso 29 dicembre. La raccolta di tutti i podcast è sul sito https://donatellaconzatti.com/podcast/

Si può scaricare la APP di Radio Leopolda LINK I podcast sono su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, le tre principali piattaforme per l’ascolto online.