SEN. CONZATTI  (IV) * SEMESTRE UE: « LA PRESIDENTE MERKEL PRESIEDERà IL CONSIGLIO CON AUTOREVOLEZZA CORAGGIO ED ESPERIENZA »

“Sono certa che Angela Merkel durante il turno di presidenza tedesca del semestre Ue che si inaugura oggi, saprà dimostrare tutto il suo coraggio e la sua esperienza, dando un contributo significativo alla rinascita dell’Europa. La presidenza tedesca prende il via in uno dei momenti più complessi e drammatici che l’Europa sta vivendo, non solo a causa dell’emergenza Covid19 ma anche per la profonda crisi economico – sociale che ne è scaturita.

Il suo programma di rilancio punta ad una Europa più coesa, solidale, green e digitale, tutti valori che condivido. Oggi l’Europa si trova davanti alla più grande sfida sociale ed economica dalla seconda guerra mondiale ai giorni nostri. C’è in gioco il futuro dell’Unione stessa e nessuno potrà farsi trovare impreparato, l’Italia dovrà quindi mostrarsi all’altezza delle riforme necessarie e di scelte altrettanto coraggiose. Sono certa che le leadership femminili sapranno fare la differenza” lo dichiara la Senatrice Donatella Conzatti, capogruppo di Italia Viva in commissione bilancio