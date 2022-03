SEN. CONZATTI (IV) * REPLICA A CONSIGLIERE DALZOCCHIO: « IL COMPITO DELLA “COMMISSIONE FEMMINICIDIO” È SOLLECITARE GLI ENTI TERRITORIALI, I POLITICI HANNO IL DOVERE LAVORARE E NON FARE POLEMICA »

17.30 - giovedì 31 marzo 2022

“In merito al tragico femminicidio accaduto in val di Fiemme, e alla sollecitazione di fare di più perché questi fatti non accadano più. La Commissione di inchiesta sul femminicidio ha come ruolo istituzionale quello di verificare su tutto il territorio nazionale lo stato di attuazione della Convenzione di Istanbul, che è legge dello Stato. Dove non è attuata ha il compito di sollecitare gli Enti territoriali ad attuarla. E i politici seri hanno il dovere di mettersi al lavoro non di fare polemica. Perché la prevenzione evita drammi. E sui drammi già avvenuti si può solo pregare per chi resta affranto nel dolore”.

Così la senatrice Donatella Conzatti, segretaria della Commissione Femminicidio del Senato

