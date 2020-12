SEN. CONZATTI (IV) * INSEGNAMENTO DAD – 2021: « PROPOSTA DI EMENDAMENTO PER STANZIARE 2,2 MLN A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA VALLE D’AOSTA E DEL TRENTINO ALTO ADIGE »

“Abbiamo presentato una proposta di emendamento per poter stanziare il prossimo anno 2,2 milioni di euro in favore degli istituti scolastici situati all’interno della Regione autonoma della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare questa somma sarà impegnata per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali da utilizzare nella didattica digitale integrata nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali e degli strumenti di connessione necessari ad assicurare la DAD.

L’obiettivo è quello poter offrire anche ai ragazzi meno abbienti e ai portatori di disabilità strumenti in grado di garantire loro l’effettiva fruizione del bene costituzionalmente tutelato dell’istruzione, soprattutto in questa fase emergenziale”, Cosi’ Donatella Conzatti senatrice di Italia Viva e segretario della Commissione Bilancio a Palazzo Madama.