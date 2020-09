SEN. CONZATTI (ITALIA VIVA) * INCONTRO IANESELLI: « +TRENTOVIVA AL LAVORO PER TRENTO, CON LUI LA CITTà DIVERRà ANCORA DI PIù UN ESEMPIO DI OPERATIVITà ED EFFICIENZA »

“Dopo aver incontrato nel weekend Salvatore Panetta e Andrea Robol, eletti in consiglio comunale, oggi ho avuto il piacere di confrontarmi con il neo eletto sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

Con lui ho affrontato numerosi temi, non da ultimo, il ruolo che +TrentoViva avrà nella giunta anche alla luce del peso determinante che questa forza politica, che sono fiera di rappresentare, ha avuto per la sua vittoria al primo turno.

Sono rimasta colpita dall’energia e dall’entusiasmo con cui Franco, fin da subito, ha ricoperto questo nuovo, importante, incarico. Sono certa che con lui la città di Trento diverrà ancora di più un esempio di operatività ed efficienza non solo per la Regione Trentino Alto Adige, ma per l’intera nazione”.

*

Donatella Conzatti

Senatrice Italia Viva