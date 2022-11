SEN. BIANCOFIORE (CI) * RADUNO RAVE PARTY: « PRESIDENTE MELONI E MINISTRO PIANTEDOSI MANTENGONO LE PROMESSE, LA SINISTRA VUOLE DEGRADO E ZOMBIE »

12.51 - mercoledì 02 novembre 2022

Biancofiore-CI : Meloni e Piantedosi mantengono promesse fatte agli italiani. Sinistra vuole degrado e zombie.

Il decreto legge del Consiglio dei Ministri che introduce il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica (434-bis del Codice penale), risponde alle speranze degli italiani di veder tornare la legalità nel Paese . Il Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro dell’interno Piantedosi, mantengono quindi la promessa fatta agli elettori dai quali infatti in queste ore si alza un coro unanime di fortissima condivisione, anche perché non lede in alcun modo principi costituzionali.

I critici si facciano un giro tra la gente e ascolteranno con le loro orecchie la soddisfazione di italiani esasperati che si sentono di serie B rispetto a coloro che non rispettano leggi e regole di civiltà. Le sinistre con la loro levata di scudi confermano solo il motivo per il quale non vincono mai le elezioni , ovvero essere lontani miglia dalle esigenze delle persone.

Ovunque governano infatti regnano degrado, tolleranza delle illegalità, fatiscenza, disordine pubblico, disubbidienza sociale.Ma poi li hanno visti quei giovani che hanno partecipato al rave di Modena come a molti altri ?Più che sballati veri e propri Zombie senza speranza che vivono nell’attesa del prossimo Rave.

È questo che le sinistre vogliono per i giovani che dovrebbero essere il futuro di un Paese? Mi auguro che il governo Meloni provveda anche alla reintroduzione di un servizio di leva che insegni ai nostri ragazzi l’educazione civica, le lingue e il linguaggio digitale, in modo da prepararli ad una vita che oggi famiglie, scuola e società non riescono a garantire.

Michaela Biancofiore,

Parlamentare e Vice Presidente

Coraggio Italia