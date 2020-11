SCUOLAREALE.ORG * ISTRUZIONE E COVID: « NON SIAMO CONTRO LE MASCHERINE, MA CONTRO L’OBBLIGO DI PORTARLE COSì A LUNGO IN ETà PEDIATRICA » (PHOTOGALLERY CARTELLONI PROTESTA)

Inviamo ultime arrivate alla casella di posta elettronica mail@scuolareale.org relative alle iniziative avvenute ieri in molte scuole del Trentino, per protestare – lo ribadiamo – non contro le mascherine, ma contro l’obbligo di portarle così a lungo in età pediatrica.

Capiamo le necessità di brevità comunicativa nei titoli, ma vi chiediamo espressamente di evitare di appellarci come “no-mask” per evitare di esporre i minori alle cattiverie di qualcuno che, leggendo soltanto i titoli, ha pensato che rifiutiamo la mascherina in ogni situazione. Tutti noi – per quanto critici – siamo molto ligi al rispetto delle regole.

Chiediamo piuttosto di ribadire che bambini e ragazzi GIA’ portano la mascherina in ogni occasione dinamica, regola che, assieme all’isolamento dei vari gruppi-classe che non si incrociano mai fra loro, ai termoscanner, alla distanza fra i banchi, alla RESPONSABILITA’ dei genitori che stanno tenendo a casa i ragazzi ad ogni minima avvisaglia di malattia e alle tante altre che hanno permesso alla scuola di riaprire in presenza – sta dimostrando di funzionare: i casi a scuola, a detta sia della Provincia che del Ministero, sono singoli e portati dall’esterno, i focolai inter-classe sono rarissimi, quelli che coinvolgono più classi praticamente assenti.

Ricordiamo anche che sulla base dello studio Appa Bz di settembre l’aria sotto la mascherina è IGIENICAMENTE INACCETTABILE, una definizione che dovrebbe portare ogni genitore a preoccuparsi per un utilizzo COSI’ PROLUNGATO, che non prevede nemmeno pause periodiche per respirare.

Vista la difficoltà di emanare provvedimenti per altre categorie più “organizzate”, non vorremmo che la scuola facesse da facile capro espiatorio, in un crescendo di limitazioni che finiscono sempre per colpire bambini e ragazzi, sprovvisti di una rappresentanza categoriale o sindacale. Non sono loro ad affollare gli ospedali e, ripetiamo, stanno già dando molto per limitare questa difficile situazione.

In attesa di una conferma dalla Questura per la manifestazione richiesta per sabato pomeriggio in Piazza Dante a Trento, comunichiamo che i diversi gruppi e comitati, dalla città alle valli, stanno unendo le forze per organizzare l’iniziativa.