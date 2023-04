SCUDERIA TRENTINA * 72MA “TRENTO BONDONE“: « APERTE LE ISCRIZIONI, DA OGGI I PILOTI POSSONO INVIARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA »

20.15 - sabato 29 aprile 2023

Aperte le iscrizioni alla 72ª Trento Bondone. Prenotazioni al via anche per la parata. A sei settimane dal weekend che porterà per la 72ª volta le più performanti vetture europee lungo i tornanti che conducono da Montevideo a Vason, la Scuderia Trentina ha aperto ufficialmente le iscrizioni alla «Trento Bondone». Da oggi piloti e scuderie possono quindi cominciare ad inviare la documentazione richiesta per alimentare la entry list della più prestigiosa gara in salita d’Europa, che quest’anno assegnerà punti per la FIA International Hill Climb Cup, per il Civm e per il Trofeo Italiano Velocità in Montagna dell’area Centro Nord, per quanto concerne le vetture moderne, per l’Historic Hill Climb Cup Championship per quanto concerne quelle storiche. Tutte le indicazioni si trovano sul sito della manifestazione (www.scuderiatrentina.it), che contiene i documenti da scaricare e da compilare nonché i collegamenti ai moduli on line, diversi a seconda della validità a cui si decide di aderire. Per completare le pratiche c’è tempo fino al 31 maggio se si corre nel contesto dell’IHC e dell’HHC, fino al 5 giugno se si compete nei soli campionati nazionali.

A partire da questa edizione, come noto, la cronoscalata si svolgerà ad inizio giugno (da venerdì 9 a sabato 11) e non più nel primo fine settimana di luglio, un cambiamento significativo, stimolato da molte considerazioni pratiche e dalle amministrazioni provinciale e comunale, che porta la «Trento Bondone» ad essere il quinto appuntamento del Campionato italiano (era il sesto prima dell’annullamento della gara di Verzegnis) e non più il settimo. Ora è preceduta dalla Alghero Scala Piccada, che è stata vinta da Simone Faggioli, dal Trofeo Scarfiotti, in programma in questo fine settimana, dalla Coppa Selva di Fasano del 14 maggio e dal Trofeo Vallecamonica del 28 maggio.

Per quanto concerne gli spettatori, è importante ricordare che non è stato toccato il prezzo del biglietto unico, valido sia per la giornata di sabato sia per quella di domenica (20 euro), il quale verrà venduto esclusivamente ai cinque tradizionali punti di accesso al percorso il sabato e la domenica mattina.

Oltre all’ingresso per due giornate darà diritto anche ad un biglietto della nuova lotteria che mette in palio 15 partecipazioni all’iniziativa “Un giorno da pilota”, progettata insieme alla scuderia Michael Racing di San Donà di Piave. I fortunati vincitori il 24 settembre potranno guidare una vettura da competizione sul circuito di Vittorio Veneto, affiancati da un istruttore, in totale quattro diverse sessioni da dieci giri ciascuna. Un’opportunità davvero ghiotta, soprattutto per gli appassionati più giovani, dato che non è richiesta la patente di guida.Oltre alle iscrizioni dei partecipanti alla gara, lo staff della Scuderia Trentina ha cominciato a raccogliere anche quelle per chi vuole prendere parte alla parata, un’occasione per sfilare sul percorso di gara poco prima della bandiera rossa davanti agli spettatori. Tutte informazioni sono disponibili sul sito della manifestazione.