SCHUSTER * ACCORDO DI FEDERAZIONE +EUROPA/AZIONE: « C’È VOGLIA E NECESSITÀ DI UN PROGETTO LOCALE LIBERALE, CHE TRAGGA LINFA DALLA NOSTRA TRADIZIONE AUTONOMISTA »

17:50 - 12/01/2022

Accordo di federazione +Europa/Azione: verso un polo liberale trentino. E’ stato sottoscritto oggi mercoledì 12 gennaio, alle ore 11, l’accordo di Federazione fra +Europa e Azione. Si tratta di un passo fortemente voluto da tempo da entrambi i partiti e dai loro iscritti. Nella sua riunione di ottobre scorso, il gruppo trentino di +Europa si era dato quale priorità l’aggregazione sul territorio di tutte le sensibilità che si riconoscono nella tradizione liberale europea.

Questo passo a livello nazionale segna quindi un avanzamento importante, cui deve ora seguire ogni ulteriore sforzo per aggregare altre componenti liberali e riformiste presenti in Provincia. Intanto, il dialogo per diventare operativi con le amiche e gli amici di Trentino in Azione è già iniziato.

Per Alexander Schuster, portavoce regionale di +Europa, «c’è voglia e necessità di un progetto locale liberale, che tragga linfa dalla nostra tradizione autonomista e che offra una visione del Trentino in Italia e in Europa per i prossimi anni. Invitiamo tutti a lavorare assieme subito. Le elezioni provinciali del 2023 sono un primo traguardo, ma l’orizzonte sia più ampio. La federazione che nasce oggi è un passo fondamentale, ma spero sia il prologo per un partito unitario, forte e plurale, capace di mettere a sistema tutte le persone che si riconoscono nei valori del liberalismo europeo».

*

Alexander Schuster, gruppo +Europa Trento