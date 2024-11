SCHLEIN (PD) * AMSTERDAM: «CONDANNIAMO L’AGGRESSIONE CONTRO I CITTADINI ISRAELIANI, RESPINGIAMO QUALSIASI TENTATIVO DI FARE RINASCERE PERICOLOSE SPINTE ANTISEMITE»

14.22 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Amsterdam, Schlein: ferma condanna per atti orribili. “Quanto avvenuto ad Amsterdam è orribile. Condanniamo fermamente l’indegna aggressione violenta contro i cittadini israeliani e respingiamo qualsiasi tentativo di far rinascere pericolose spinte antisemite. Resta fermo e immutabile anche il nostro impegno a contrastare ogni forma di odio, di violenza e per costruire società inclusive nelle quali siano garantiti rispetto, sicurezza e diritti di tutte e di tutti”.

Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.