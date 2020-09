SAVOI (LEGA) – REPLICA A ROSSI (PATT) * GRANDI CARNIVORI: « MA L’EX PRESIDENTE CI È O CI FA? DAL FALSO AUTONOMISTA “MILANESE” NON ABBIAMO NULLA DA IMPARARE… »

Ma il collega Ugo Rossi “ci è o ci fa?”, come si usa dire… Ho letto (e peraltro ho anche ascoltato le sue esternazioni stamani, in Prima commissione Consiliare Pat, dove non sono volutamente intervenuto sulla delibera che riguardava il dottor Masè) il suo comunicato in cui considera l’attuale Giunta Fugatti, da lui ritenuta «inadeguata alla gestione politica del governo Provinciale», in questo caso sul tema dei grandi carnivori (che anche il Patt ha introdotto volontariamente in Trentino).

Dal falso autonomista “milanese” Rossi non abbiamo nulla da imparare…

Lui sì, dopo aver svolto per cinque anni il ruolo di Assessore alla sanità Pat e poi -per un altro quinquiennio- di Presidente della Giunta Provinciale di Trento, è stato sonoramente bocciato e quindi dichiarato inadeguato dai trentini (il 21 ottobre 2018) a guidare la Provincia autonoma di Trento.

Stai sereno collega Rossi. Per altri tre anni governiamo noi. Poi rivinciamo, naturalmente…

*

Alessandro Savoi

Consigliere provinciale Lega e Presidente Lega Trentino

Foto: archivio Opinione