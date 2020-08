SAVOI (LEGA) – REPLICA A ROSSI (PATT) * FONDI RISERVA PAT: « SULL’EFFETTIVO UTILIZZO SARETE INFORMàTI E SAREMO INFORMàTI SIA IN AULA SIA NELLA PRIMA COMMISSIONE »

Rivolgo il seguente ai tre colleghi del Patt, capitanati dal collega Rossi (ex assessore alla sanità nella 14 legislatura, ex Presidente della Pat nella 15 legislatura ed oggi relegato all’opposizione nella 16 legislatura), state sereni…

Sull’effettivo utilizzo del fondo di riserva della Pat sarete informàti, saremo informàti sia in Aula sia nella Prima Commissione (di cui ho l’onore di farvi parte).

La Giunta provinciale di Trento sta lavorando per venire incontro alle tante necessità dei trentini, scossi dal maledetto Covid 19.

Poi, fatto questo, nelle prossime settimane la Giunta provinciale varerà la nuova Finanziaria per il triennio 2021-2023 che approderà nelle varie Commissioni, la Prima in particolare, nel mese di novembre e poi in aula a dicembre.

E lì ci confronteremo. Ma rimanete sereni.

Alle vostre faziose -e talvolta false accuse di nostra incapacità (ormai un disco rotto)- dimostraremo ai trentini che torneremo più forti di prima.

Avanti Giunta Fugatti. Ce la faremo!

*

Alessandro Savoi, consigliere provinciale e Presidente Lega Trentino