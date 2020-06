SAT – ROVERETO (TN) *  “ UNA COPERTA DI NEVE “: « INCONTRO CON ENRICO CAMANNI, AL MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (PRIMO LUGLIO ORE 18.00) »

Enrico Camanni: UNA COPERTA DI NEVE. Mercoledì 1 luglio ore 18.00 presso il MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA – Via Guglielmo Castelbarco, 7, 38068 Rovereto TN.

Dopo l’interruzione forzata legata al Corona Virus la Sezione SAT di Rovereto riprende l’attività culturale.

Mercoledì 1 luglio alle ore 18.00 insieme al Museo Storico Italiano della Guerra e in collaborazione con la Libreria Arcadia si terrà un incontro con l’autore: Enrico Camanni.

Camanni, scrittore, giornalista e alpinista torinese ha scalato su tutte le Alpi, aprendo una decina di vie nuove e ripetendo circa ottocento itinerari di roccia e ghiaccio.

Ha fondato e diretto alcuni giornali, tra i quali la Rivista della Montagna, il mensile Alp e l’edizione italiana della rivista internazionale L’Alpe; collabora con “La Stampa” di Torino. In quarant’anni di attività ha scritto migliaia di articoli e numerosi libri su alpinismo, storia delle Alpi, problematiche dell’ambiente alpino. Nel campo della narrativa ha pubblicato racconti e romanzi. Nato a Torino è approdato al giornalismo tramite l’alpinismo.

È vicepresidente dell’associazione “Dislivelli”.

In questa occasione Camanni presenterà il suo ultimo libro: UNA COPERTA DI NEVE”. Come tutte le sue opere è ambientato nel mondo delle Alpi. Un giallo che non è apparentemente solo un “giallo” ma il racconto di un’esperienza.

Nel corso della serata sarà possibile acquistare il libro.

Al fine di garantire il rispetto delle normative per il contenimento del virus Covid 19, all’iniziativa potrà partecipare un massimo di 30 persone dotate di mascherina; per iscriversi è necessario prenotare il proprio posto inviando una mail a didattica@museodellaguerra.it. In caso di maltempo la presentazione avrà luogo nella sala conferenze del Museo.