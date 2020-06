SAT * MANUTENZIONE: « DOPO L’EMERGENZA COVID È RIPRESA L’ATTIVITà FORMATIVA PER LA CURA DEI SENTIERI »

Si è svolto sabato 20 giugno, data ufficiale della riapertura dei rifugi, anche l’annuale corso per la segnaletica e la manutenzione dei sentieri, che era rimasto in stand by a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid.

Il corso organizzato dalla Commissione Sentieri rappresenta da sempre un utilissimo momento di formazione e aggiornamento per i volontari della SAT che si dedicano alla cura dei sentieri.

Quest’anno il corso si è svolto nei dintorni di Comano Terme e ha potuto contare sulla collaborazione logistica della sezione SAT di Ponte Arche.

Causa le restrizioni sanitarie, la parte teorica si è tenuta all’aperto in un’area verde situata a poca distanza dalla centrale idroelettrica di Ponte Pià.

Gli argomenti trattati durante l’incontro, spiegati dagli esperti della Commissione Sentieri, riguardavano il catasto sentieri, l’organizzazione interna per l’attività, le normative per l’uniformità della segnaletica, il rilevamento della segnaletica agli incroci, i suggerimenti tecnici per la posa in opera, per le manutenzioni al fondo, la sramatura e il decespugliamento, i rischi e le indicazioni operative per la sicurezza dei volontari durante le manutenzioni.

Dopo la parte teorica i volontari hanno partecipato all’ uscita per le esercitazioni lungo il sentiero O465B, che da Ponte Pià sale in direzione del Bleggio e del Monte San Martino, i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi, che hanno operato segnando, fino a oltre la località Campiam, il nuovo tracciato, deviato in parte da quello originario, provvedendo alla posa della segnaletica orizzontale, di quella verticale in una decina di incroci pali e relative tabelle preparate per l’occasione.

Sedici sono stati in totale i soci che hanno aderito al corso, provenienti da una decina di sezioni SAT (Ton, Riva del Garda, Mori, Arco Trento Ledrense Pergine, Ravina, Ponte Arche), una dalla sezione CAI di Vimercate, oltre ad un capocantiere del Consorzio Lavoro Ambiente della Provincia. Quattro gli esperti della Commissione sentieri SAT.