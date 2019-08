SAT * “ LA SOSTENIBILITà DELLE DOLOMITI DI BRENTA” : « INCONTRO CON ANNIBALE SALSA E PRESIDENTE ANNA FACCHINI, MADONNA DI CAMPIGLIO MARTEDì 20/8 ORE 17.30 »

“La sostenibilità come atteggiamento mentale l’unicità delle Dolomiti di Brenta” a cura del professor ANNIBALE SALSA martedì 20 agosto 17.30 Sala della Cultura Centro Rainalter Madonna di Campiglio.

Interverrà la presidente della SAT Anna Facchini.

L’evento rientra nelle iniziative organizzate dalla Commissione Storico-Culturale e Biblioteca SAT in occasione della proclamazione delle Dolomiti Patrimonio dell’umanita UNESCO.

Che cosa differenzia le Dolomiti di Brenta dal resto delle Dolomiti Patrimonio dell’umanità UNESCO? Che cosa fa di questo agglomerato montuoso di pinnacoli, bastioni, contrafforti, vedrette e crinali rocciosi un “Patrimonio Universale” da salvaguardare? Quali sono le caratteristiche che fanno di quest’isola calcareo-dolomitica lunga 42 chilometri e larga 12, una delle più interessanti realtà geologiche, sia dal punto di vista morfologico che geografico?

Il pubblico di Madonna Campiglio e della val Rendena lo scoprirà martedì 20 agosto alle 17.30 alla sala della Cultura del Centro Rainalter attraverso le splendide immagini proposte dall’Apt Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena e conversando con Annibale Salsa, già docente di Antropologia filosofica e Antropologia culturale presso l’Università di Genova, esperto di “Cultura alpina” presso il Consiglio dell’Universitá della Val d’Aosta, già presidente del CAI, membro del Comitato scientifico della Fondazione Dolomiti UNESCO, autore di articoli e di saggi su riviste scientifiche specialistiche e di divulgazione, anche in contesti internazionali. Salsa è inoltre vincitore del “Cardo d’oro” Premio ITAS 2008 (Trento) con il saggio: “Il tramonto delle identità tradizionali. Spaesamento e disagio esistenziale nelle Alpi” edito da Priuli&Verlucca di Ivrea.

Conversando con Annibale Salsa ci si potrà addentrare nel concetto di “sostenibilità come atteggiamento mentale”, ossia come visuale culturale in senso antropologico. Approccio ben diverso dal concetto di cultura inteso come sapere cumulativo.

“Chiunque può avere una cultura di montagna – afferma il professor Salsa – che non dipende dal percorso di studi, ma dal modo di pensare, dall’impostazione del proprio vissuto che, educazione, ambiente e stili di vita hanno modellato nel tempo”.

L’evento rientra nelle iniziative che la SAT (Società Alpinisti Tridentini) attraverso la propria Commissione Storico-Culturale e Biblioteca ha organizzato in occasione del decennale dalla proclamazione delle Dolomiti Patrimonio UNESCO e viene realizzata in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, con la Fondazione Dolomiti UNESCO, con il supporto dell’Apt Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena e delle Guide Alpine di Madonna di Campiglio.

Interverrà la presidente della SAT Anna Facchini e presenzierà Paola Carini sostenitrice della Fondazione Dolomiti UNESCO.

In apertura di serata e durante tutta la conversazione con il professor Salsa verrá proiettato un filmato proposto dall’Apt locale, una suggestiva carrellata di immagini dedicate alle Dolomiti di Brenta. L’incontro è aperto al pubblico.