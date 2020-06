SAT * #GUARDACHESAT: « L’EVENTO IN DIRETTA “LIVE” SULLA PAGINA FACEBOOK “ SAT SOCIETà ALPINISTI TRIDENTINI @SATSEDECENTRALE, “ SABATO 20 GIUGNO ALLE 10.30 »

Avrebbe dovuto essere un “tutti insieme appassionatamente” a salutare la nuova SAT 2.0, ma non è possibile incontrarci fisicamente in questo momento, pertanto abbiamo pensato alla presenza fisica dei soli rappresentanti degli organi di informazione, muniti di dispositivi sanitari individuali, che ospiteremo in ambiente sanificato. Per tutti l’evento/conferenza stampa sarà invece in diretta “live” sulla nostra pagina Facebook: SAT Società Alpinisti Tridentini @Satsedecentrale. I colleghi che non potranno essere presenti potranno quindi seguire la diretta.

Che cosa accadrà dunque sabato 20 giugno? Abbiamo scelto una data simbolo, la data della riapertura dei rifugi, che oggi più che mai, rappresenta una nuova sfida, non solo declinata nell’affrontare una situazione difficile per tutti noi, ma anche per dare un segnale corale e convinto di continuità nell’affrontare un tempo nuovo, situazioni nuove, con nuove modalità, diverse, ma anche più moderne, più dinamiche e più vicine ai nostri soci.

Sarà presente la presidente Anna Facchini alla Casa della SAT a presidiare il cuore istituzionale dell’Associazione e saranno presenti grazie a decine di collegamenti i nostri rifugi, oltre ai rappresentanti del mondo della Cultura, delle Istituzioni, dell’Informazione, della Solidarietà, ai Soci, ai componenti del Consiglio e delle Commissioni, che si uniranno a noi in un momento di condivisione e di vicinanza, se pur virtuale, coniugato su quattro temi cardine per la SAT: Alpinismo, Ambiente, Persone e Solidarietà.