SAT COGNOLA (TN) * “FESTA DELLA BEFANA”: « LUNEDì 6 GENNAIO ARRIVERà LA SIMPATICA NONNINA CON LA GERLA CARICA DI DOLCETTI »

Per i bambini e le bambine della comunità torna anche quest’anno la mitica “Festa della Befana”, il simpatico evento organizzato dall’attiva sezione Sat di Cognola. L’appuntamento, ovviamente, è per lunedì 6 gennaio, preceduto alle 14.30 dalla benedizione dei bambini nella chiesa parrocchiale del sobborgo in occasione dell’Epifania del Signore Gesù. Al termine, presso la sala polivalente del Centro civico di Cognola (Via Carlo e Valeria Julg, 9) sul più bello – fra un gioco e l’altro – arriverà la simpatica Befana con la sua gerla carica di dolcetti.