SAP – SINDACATO AUTONOMO POLIZIA * ESTERNAZIONI MINISTRO FIORAMONTI: PAOLONI, « SUI SOCIAL NETWORK ESPRIME ODIO NEI CONFRONTI DELLE FORZE DELL’ORDINE, SIAMO SENZA PAROLE »

Odio social del Ministro Fioramonti contro Le FF.OO. Paoloni (Sap): «Viene a mancare il valore dell’esempio. Se confermato, ci aspettiamo seri provvedimenti»

«Apprendiamo dagli organi di stampa una serie di esternazioni che il Ministro dell’Istruzione Fioramonti, avrebbe affidato ai social network tempo fa, in cui esprime odio incondizionato nei confronti delle forze dell’ordine. Siamo senza parole».

A dichiararlo è Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), in merito agli articoli di giornale che riportano alcuni post pubblicati sui canali social dall’attuale Ministro dell’Istruzione.

«Meravigliarsi su facebook perché Luigi Preiti sparò solo al Carabiniere Giangrande e non ad altri militari, oppure scrivere che la Polizia di Stato sia più un corpo di guardia del potere che dei cittadini, denota un’avversione alle Istituzioni del tutto incompatibile con il ruolo che il Fioramonti ricopre.

Un Ministro dell’Istruzione – prosegue Paoloni – non può non tener conto dell’importanza del valore dell’esempio, quale principio cardine da infondere nelle scuole per educare i giovani al rispetto delle Istituzioni dello Stato che Fioramonti stesso rappresenta. Se tutto questo fosse confermato auspichiamo in seri provvedimenti nei suoi confronti. Non sono tollerabili – conclude – simili esternazioni da parte di un Ministro della Repubblica».