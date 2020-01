SAP – SINDACATO AUTONOMO POLIZIA * ASSALTO PORTAVALORI: PAOLONI, « BRAVI I COLLEGHI, MA OCCORRONO EQUIPAGGIAMENTI IDONEI »

Assalto portavalori, Paoloni (Sap): «Bravi i colleghi ma occorrono equipaggiamenti idonei» «La professionalità e preparazione degli uomini della sicurezza, dei Vigili del Fuoco e dei colleghi della Polizia Stradale giunti subito sul posto, hanno permesso di controllare una situazione estremamente difficile e pericolosa come quella di stamattina, dove un commando armato, pur di portare a termine un colpo, è arrivato ad incendiare delle auto».

A dichiararlo è Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap).

«Il supporto dei colleghi della Polizia Stradale è stato determinante. A loro vanno i nostri complimenti per la determinazione e la professionalità con la quale hanno gestito l’intervento. C’è però da dire – prosegue – che la Polstrada, come testimoniato da questa circostanza, non effettua solo interventi relativi alla viabilità, ma è chiamata a garantire soccorso anche in situazioni pericolose come quella di stamani in A1. Per questo – conclude – sarebbe opportuno dotare i colleghi della stradale di mezzi blindati idonei a situazioni come questa».