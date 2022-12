SANREMO GIOVANI 2022 – 73° FESTIVAL * « GIANMARIA VINCE CON LA CANZONE “LA CITTÀ CHE ODI” / IL CAST E I TITOLI DEI CANTANTI IN GARA »

03.25 - sabato 17 dicembre 2022

Con la finalissima di Sanremo Giovani è stato completato il cast dei cantanti in gara al 73° Festival della canzone italiana. Nel corso della serata, dopo l’esibizione dal vivo di fronte alla Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Amadeus, e composta dalla vicedirettrice prime time Federica Lentini, l’autore Massimo Martelli, il maestro Leonardo De Amicis, è stato decretato che a salire sul palco dell’Ariston saranno Colla Zio, gIANMARIA, Olly, Sethu, Shari, Will.

Il Festival Sanremo 73, in programma dal 7 all’11 febbraio, andrà in diretta su Rai1, Rai Radio2 e RaiPlay, dal Teatro Ariston di Sanremo. La serata di Sanremo Giovani ha visto, inoltre, la partecipazione dei 22 Big che hanno svelato, durante la diretta, il titolo del proprio brano in gara. Con Amadeus anche Gianni Morandi che lo affiancherà nella conduzione del prossimo festival.

gIANMARIA vince Sanremo Giovani 2022 con la canzone “La città che odi”.

I TITOLI DEI BRANI DI SANREMO 73

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima)

ARIETE – Mare di guai

ARTICOLO 31 – Un bel viaggio

COLAPESCE DIMARTINO – Splash

COLLA ZIO – Non mi va

COMA_COSE – L’addio

ELODIE – Due

GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato

gIANMARIA – Mostro

GIORGIA – Parole dette male

CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22

LAZZA – Cenere

LDA – Se poi domani

LEO GASSMANN – Terzo cuore

LEVANTE – Vivo

MADAME – Il bene nel male

MARA SATTEI – Duemilaminuti

MARCO MENGONI – Due vite

MODA’ – Lasciami

MR. RAIN – Supereroi

OLLY – Polvere

PAOLA & CHIARA – Furore

ROSA CHEMICAL – Made in Italy

SETHU – Cause perse

SHARI – Egoista

TANANAI – Tango

ULTIMO – Alba

WILL – Stupido