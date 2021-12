SANBARADIO * “CHRISTMAS PARTY”: « IL GRANDE CONCERTO STUDENTESCO DI NATALE, APPUNTAMENTO AL TEATRO SANBAPOLIS MARTEDÌ 7 DICEMBRE (ORE 20.30) »

11:48 - 6/12/2021

Sarà il cantautore torinese Bianco il protagonista dell’edizione 2021 del Christmas Party di Sanbaradio, la webradio della comunità universitaria trentina, martedì 7 dicembre al Teatro Sanbàpolis di Trento. L’evento, ultima tappa dell’Upolad Live 2021, sarà aperto da Hyppoch e dai Faultier

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il Christmas Party di Sanbaradio, il concerto studentesco di Natale organizzato dalla webradio della comunità universitaria trentina, in collaborazione con UploadSounds, la piattaforma musicale euroregionale da anni attiva nella promozione e valorizzazione dei giovani artisti del territorio. ed il contributo di Opera Universitaria e Università di Trento.

Protagonista della serata, che inizierà alle ore 20.30, sarà Bianco, apprezzato cantautore piemontese, che sarà aperto da due tra i più interessanti progetti musicali di Trentino e Alto Adige: Hyppoch e i Faultier. L’evento è a ingresso gratuito, con obbligo di Super Green Pass e prenotazione attraverso la piattaforma di prenotazione del Centro Culturale Santa Chiara, a cui si può accedere al link https://bit.ly/3of0dlm.

Bianco è un cantautore originario di Torino. Il suo primo disco – Nostalgina (INRI, 2011) – attrae appena uscito l’attenzione di colonne della musica italiana come Rolling Stone, MTV e Radio 2. 13 canzoni, 13 storie. La Musica è protagonista assoluta: è musa indiscussa e tema centrale di un disco che racconta una generazione – quella dei quasi trentenni – e il sogno strambo, per l’Italia post anni zero, di vivere di musica. A Nostalgina seguono altri quattro album di successo e le collaborazioni con artisti del calibro di Max Gazzè, Niccolò Fabi e Levante, a cui produce il disco d’esordio dando anche vita alla superband che accompagna la cantautrice in un lungo tour. La sua ultima fatica, uscita a maggio 2021, è l’album Canzoni che durano solo un momento.

Hyppoch è il progetto solista di Alessandro Coppola, già chitarra e voce della band trentina Mondo Frowno. Hyppoch presenta al pubblico i suoi nuovi pezzi dall’anima grunge, straziata, ma piena di speranze. Alla sua prima partecipazione al contest di UploadSounds, si è classificato terzo alla finale del 14 dicembre 2019, e nel 2020 grazie al bando “I have a dream” ha registrato il suo primo album che uscirà ad inizio 2022 assieme ad Omid Jazi (produttore e musicista, che ha accompagnato i Verdena nel tour del 2011). I Faultier, progetto musicale che prende il nome dalla traduzione in tedesco della parola bradipo, letteralmente “animale pigro”, trovano origine a Trento a fine 2018 e durante l’anno seguente sviluppano la ricerca di un cantautorato che sa di genere indie, un po’ per la musica un po’ per i testi. Le prime esibizioni si riconducono all’edizione 2018 di Suoni Universitari. Ad inizio 2019, partecipano al contest organizzato dall’etichetta “La Tempesta Dischi” #talentarm, e dopo una serie di date sul territorio regionale a settembre 2021 partecipano a SanremoRock e calcano il prestigioso palco del teatro Ariston a Sanremo.