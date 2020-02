SABRINA SALERNO * OUTFIT “ FESTIVAL DI SANREMO “: « NON VEDO L’ORA DI INDOSSARE QUEI CAPI ‘UNICI’ DISEGNATI APPOSITAMENTE PER ME DA GABRIELE FIORUCCI BUCCIARELLI »

Sabrina Salerno che affiancherà Amadeus questa sera, mercoledì 5 e sabato 8 febbraio 2020 alla 70^ edizione del Festival di Sanremo, racconta come ha scelto gli abiti che indosserà nelle due serate:

“Sono stata contattata da uffici di p.r., aziende di pret a porter e di haute couture che mi proponevano di vestirmi per questo Festival. La cosa mi ha fatto assolutamente piacere, però io cercavo uno stilista che con i suoi abiti riuscisse a rappresentarmi completamente.

Sono consapevole della mia prorompente fisicità e per me è importante che gli outfit possano valorizzare la mia femminilità con un gusto di grande classe ed eleganza. C’è uno stilista, giovane, ma di esperienza, che già mi aveva colpito seguendolo sui suoi social perché propone una donna femminile, ricercata e moderna in un prodotto con tutte le caratteristiche dell’haute couture e che ha riscosso un grande successo fra le celebrities internazionali e italiane vestendole per tutti i Red Carpet più noti al mondo. Lui è Gabriele Fiorucci Bucciarelli.

Quando ci siamo conosciuti c’è stato subito un grande feeling fra di noi. Ci siamo confrontati a lungo e gli ho trasferito tutto quello che desideravo e l’empatia che c’è stata si è poi trasformata in disegni di abiti meravigliosi.

Quando ho visto i bozzetti sono rimasta colpita da come lui mi avesse veramente capita e mi sono resa subito conto che i miei desideri si erano trasformati in una splendida realtà. Ora non vedo l’ora di indossare quei capi ‘unici’ disegnati appositamente per me che aggiungeranno un’emozione alle tante che vivrò calcando quel Palcoscenico così magico”.

Le calzature sono di Casadei e Silla. Stivali Lemarè.