S.I.E. SPA – SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI * QUOTIDIANO TRENTINO: « RIEPILOGO DEI FATTI, NESSUNA CHIUSURA DALLA SERA ALLA MATTINA SOLAMENTE UN TENTATIVO DI SALVATAGGIO RIVELATOSI IMPRESA IMPOSSIBILE »

10:53 - 14/01/2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

S.I.E. SpA – SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI – Riepilogo dei fatti del quotidiano “Trentino” Trento, 15 gennaio 2022.

La società SIE SpA conferma il grande rammarico per la difficile e sofferta decisione presa, dopo tutti gli investimenti fatti, le svariate iniziative messe in campo, le approfondite analisi e valutazioni delle possibili alternative e ritiene utile ricordare il lungo e travagliato processo che ha portato alla chiusura della testata Trentino in queste poche righe:

1. Situazione nazionale del fatturato pubblicitario: -75% dal 2007 al 2020.

2. Situazione nazionale diffusione -68% dal 2007 al 2020.

3. Il quotidiano Trentino era, purtroppo, conforme a questa tendenza.

4. Il Gruppo Athesia ha acquisito il giornale Trentino nel novembre del 2016, un giornale in

forte perdita da anni anche a causa della concorrenza de l’Adige.

5. Investimenti fatti per salvare la testata Trentino da novembre 2016 in poi:

5.1 Apertura sedi a Rovereto e Riva.

5.2 Aumento di organico (per le sedi di Rovereto e Riva).

5.3 Investimenti su infrastruttura tecnologica (Hw, Sw, Telecom., ecc.).

5.4 Investimento su nuova grafica.

5.5 Raddoppio degli inserti – un inserto ogni due giorni a prezzo invariato.

5.6 Quintuplicati i Magazine.

5.7 Creato un nuovo settimanale, “Monitor” con 52 edizioni all’anno.

5.8 Da 0 iniziative editoriali per incrementare la vendita del giornale ne sono state

realizzate: 6 nel 2017, 8 nel 2018, 25 nel 2019 e 16 nel 2020.

5.9 Veicolati prodotti collaterali (libri, CD, opuscoli, ecc.): 53 nel 2017, 40 nel 2018, 49 nel 2019 e 38 nel 2020.

Dopo tutte queste iniziative il giornale è rimasto in grande perdita. Dal novembre 2016 al 16 gennaio 2021 sono stati persi oltre 5 milioni di euro, questo ha azzerato tutto il patrimonio netto della società e richiesto il ripianamento e la ricostituzione del capitale sociale da parte degli azionisti.

Il Trentino, come ramo d’azienda ha perso 1,643 milioni nel 2019, oltre 1,6 milioni nel 2020 e avrebbe perso 1,65 milioni nel 2021. Il Trentino perdeva 4.500 euro al giorno.

Per anni è stata garantita l’occupazione di 41 persone presso il giornale Trentino. Dopo la chiusura 11 amministrativi, 3 tecnici grafici, 8 commerciali (22 persone pari al 53,6% degli occupati) hanno continuato ad operare senza interruzione essendo state tutte ricollocate.

Per i 19 giornalisti sono state effettuate le seguenti azioni:

1) 2 giornalisti sono stati reimpiegati al sito www.giornaletrentino.it con part time al 66%, salvando il marchio e la testata storica.

2) 2 giornalisti reimpiegati a tempo pieno presso il quotidiano Alto Adige

3) 4 giornalisti hanno trovato autonoma sistemazione presso altre strutture.

4) 11 su 19 rimangono tutt’ora in CIGS a zero ore.