RUBNER FENSTER * ELABORAZIONI UNICMI SUI DATI ISTAT: « LA DOMANDA DI INFISSI E FACCIATE POTREBBE RAGGIUNGERE I 5 MILIARDI NEL 2020 CON PIù DI 7 MILIONI DI FINESTRE VENDUTE »

Secondo le elaborazioni UNICMI sui dati ISTAT, la domanda di infissi e facciate potrebbe raggiungere i quasi 5 miliardi nel 2020 con più di 7 milioni di finestre vendute. Stimate stabili le ripartizioni di mercato per tipologia di materiali che vedranno il legno a quota 31%, mentre alluminio e PVC si attestano rispettivamente a quota 37% e 33%. “In un contesto come quello attuale in cui l’architettura è sempre più attenta a temi quali sostenibilità e riciclo e i rifiuti costituiscono un problema di primaria importanza – sottolinea Lukas Stofner, responsabile di Rubner Fenster – il ciclo di vita dei materiali utilizzati diventa un elemento fondamentale di cui tenere conto in fase di progettazione degli spazi abitativi.”

Riciclabili al 100%, le finestre di Rubner Fenster utilizzano solo le più pregiate materie prime locali, si distinguono per l’ampia scelta di materiali e le soluzioni anche su misura e combinano metodi di produzione all’avanguardia con una radicata tradizione artigianale.