RTL 102.5 * ZUCCHERO: « LA MUSICA MI HA FATTO MOLTA COMPAGNIA IN QUESTO PERIODO DIFFICILE, È ECCITANTE POTER TORNARE A SUONARE DAL VIVO »

Questa mattina Zucchero è stato intervistato su RTL 102.5 in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti e questa sera sarà protagonista nella Suite 102.5 Prime Time Live a partire dalle 21.00.

*

L’emozione di tornare a suonare live

“Fa un effetto tonificante, è bello poter tirare fuori quello che è rimasto dentro per un bel po’ di tempo comprese le canzoni nuove che non ho avuto la possibilità di suonare dal vivo, è eccitante, così come le canzoni che fanno parte della mia carriera, in forma semi-acustica. Suonerò per esempio Dune mosse, Diamante, Così celeste, Ci si arrende, Indaco dagli occhi del cielo, Diavolo in me e due o tre brani inediti del nuovo D.O.C., quello che è uscito in questi giorni e qualcosa magari che non eseguo da tanto tempo e qualcuna che non ho mai eseguito, un paio di cose rare”. Così Zucchero ai microfoni di Rtl 102.5.

*

L’effetto della musica durante la Pandemia

“A me la musica ha fatto molta compagnia in questo periodo difficile, guai se non avessi avuto la musica: noi eravamo già pronti mentalmente alle prove generali di un tour lunghissimo in giro il mondo e poi ovviamente siamo stati bloccati. Le prime settimane sono state durissime, poi mi sono rimesso a scrivere a registrare, così il tempo è passato meno indolore e mi ha dato la possibilità di scrivere questi sei nuovi brani che fanno parte di D.O.C., passare un po’ di tempo con Sting, e un po’ più di tempo anche per me, così l’abbiamo rigirata in positivo”. Zucchero ha così raccontato come ha vissuto la Pandemia.

*

Il Natale di Zucchero

“Questo sarà un Natale diverso sicuramente – conclude Zucchero – ma il sentimento per chi crede, ma anche per chi non crede, si ente già nell’aria, sarà un momento di riflessione e di intimità, riflessione su come bisognerebbe prendere la vita con un po’ più di ironia, verità, genuinità e soprattutto renderci conto che siamo piccoli rispetto a quello che ci sta succedendo. Questi sono tempi sospesi e tempi misteriosi, ma per quel che mi riguarda io a Natale e a Capodanno ho sempre lavorato, quindi non fa una grande differenza. Io passerò il Natale con i miei e mio figlio e forse le mie figlie, se riescono a raggiungermi”.

Zucchero questa sera protagonista alla Suite 102.5 Prime Time Live a partire dalle 21.00 in diretta in radiovisione, in streaming su rtl.it e sull’app

L’appuntamento con Zucchero è per stasera, alle 21.00, in diretta su RTL 102.5 con la Suite 102.5 Prime Time Live e, al termine del live, Zucchero raggiungerà nella “Social Room” Paola Di Benedetto, top influencer, ed Enrico Galletti, conduttore di RTL 102.5, per continuare a chiacchierare con i fan in collegamento per un meet&greet esclusivo via zoom. Anche questo momento di chiacchiere, curiosità e confronti dove l’artista incontra virtualmente il suo pubblico, è trasmesso su RTL 102.5 in diretta streaming sul sito rtl.it e sull’app.

LINK