RTL 102.5  – “ SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE ” * « LUNEDÌ 4 GENNAIO I GRANDI ARTISTI DELLA MUSICA ITALIANA: « BLIND, CASADILEGO E I MELANCHOLIA »

Il lunedì, il consueto appuntamento con la musica live è solo su RTL 102.5: lunedì 4 gennaio ci saranno i protagonisti della scorsa edizione di X Factor, BLIND, CASADILEGO e I MELANCHOLIA.

Ogni lunedì sera dalle 21.00 la “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE” è in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e ospita nei suoi studi di Milano, i grandi artisti della musica italiana che si esibiscono live in un’atmosfera intima.

I grandi ospiti della Suite 102.5 Prime Time Live

La “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE” ha finora ospitato i grandi nomi della musica italiana: Biagio Antonacci, J-Ax, Guè Pequeno, i Tiromancino, i Pinguini Tattici Nucleari, Fedez, i Negramaro, Elodie, Gaia, Gazzelle, Mahmood, Zucchero e Cristina D’Avena.

Lunedì prossimo BLIND, CASADILEGO e I MELANCHOLIA canteranno live, dalle 21.00 alle 22.15, la loro musica, i brani che li hanno fatti conoscere al grande pubblico durante l’ultima edizione di X Factor.

I protagonisti dell’ultima edizione dei X Factor

“CUORE NERO”, l’EP di debutto di Blind, finalista di X Factor 2020, è da poco disponibile anche in versione fisica. Contiene l’omonimo singolo, già disco d’oro, scritto dallo stesso Blind, che è già in radio e su tutte le piattaforme digitali.

CASADILEGO è la vincitrice di X FACTOR 2020: è da poco uscito il suo omonimo ep d’esordio “CASADILEGO”. “VITTORIA”, il singolo d’esordio è già in radio e su tutte le piattaforme digitali.

“WHAT ARE YOU AFRAID OF?” è il primo EP dei MELANCHOLIA, band italiana che canta in inglese, è che è stata la rivelazione di X Factor, 2020. Nel disco d’esordio, accanto a “Léon” e “Alone”, brani che i Melancholia che hanno presentato sul palco del famoso talent show durante il loro percorso, si aggiungono altri 7 inediti.

Lo studio e la social room

In studio, a condurre la serata, Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi che dialogheranno con BLIND, CASADILEGO e I MELANCHOLIA e modereranno l’interazione con i fan che interverranno in diretta. Si alterneranno così momenti di grande musica e curiosità. Lo show sarà trasmesso in Radiovisione su RTL 102.5 (Canale 36 DTT e 736 di Sky) e in streaming su rtl.it.

Al termine del live BLIND, CASADILEGO e I MELANCHOLIA raggiungeranno nella “Social Room” Paola Di Benedetto, top influencer e Laura Ghislandi, per continuare a chiacchierare con i fan in collegamento per un meet&greet esclusivo via zoom. Anche questo momento di chiacchiere, curiosità e confronti dove l’artista incontra virtualmente il suo pubblico, è trasmesso su RTL 102.5 in diretta streaming sul sito rtl.it e sull’app.