RTL 102.5 * ELISA: « QUESTA SERA SARÒ SUL PALCO DA SOLA CON LE MIE TASTIERE IN UN’ATMOSFERA INTIMA COME FOSSI NEL MIO STUDIO »

Questa mattina ELISA è stata intervistata su RTL 102.5 in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti e questa sera sarà protagonista nella Suite 102.5 Prime Time Live a partire dalle 21.00. Questa sera ELISA, straordinaria cantautrice che è oggi, tra le più apprezzate nel panorama musicale mondiale, porterà la sua musica in una versione speciale in esclusiva per RTL 102.5.

Il live di stasera di Elisa

“Questa sera farò 12 brani che mi porteranno a suonare un’ora solo soletta con le mie tastierine. Si ricreererà un’atmosfera intima, simile a quella del mio studio dove sto passando molto tempo in questo periodo perché sto lavorando molto, sto scrivendo. Porterò proprio le mie cose per sentirmi più a mio agio. Non amo ripetermi, l’acustico lo abbiamo esplorato tantissimo, così ho scelto di non venire con i miei musicisti e fare un live acustico normale, ma una cosa diversa”.

Cantare in inglese e italiano

“Quando ho cominciato a cantare un inglese lo facevo con uno spirito giocoso perché ero piccolissima avevo 11 anni, l’audizione con Caterina l’ho fatta a 15 anni e quando ho registrato il primo album, certe canzoni le avevo scritte a 15, 16 e cantate quando ne avevo 18. Il mio modo di sentire era molto esponenziale, da teenager, ero molto estrema, parlavo della difficoltà delle relazioni, ma lo facevo con grandi metafore, poco diretta, come spesso accade a quell’età. Con l’italiano mi sento di aver esplorato una parte più viscerale, non che l’inglese non lo sia, ma è come se l’inglese fosse la parte del sogno, del desiderio, dell’ideale, della proiezione di te stesso e l’italiano l’ho vissuto in maniera più narrativa, come descrizione di me stessa, della realtà, l’italiano è più realistico, ma non meno poetico, ci sono state cose che ho sentito in maniera forte, di pancia, in italiano”.

La Suite 102.5 Prime Time Live questa sera dalle 21.00

L’appuntamento con ELISA è per stasera, alle 21.00, in diretta su RTL 102.5 con la Suite 102.5 Prime Time Live condotto da Gigio D’Ambrosio, e subito dopo la diretta, il collegamento passerà alla Social Room, dove Paola Di Benedetto e Laura Ghislandi aspettano ELISA per il meet&greet con i fan, collegati via Zoom. Anche questo momento di chiacchiere, curiosità e confronti dove l’artista incontra virtualmente il suo pubblico, è trasmesso su RTL 102.5 in diretta streaming sul sito rtl.it e sull’app.