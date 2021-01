RTL 102.5 – “ CRISTINA D’AVENA “: « DA SABATO 9 GENNAIO LA REGINA DELLE SIGLE DEI CARTONI ANIMATI SPEAKER D’ECCEZIONE IN “CHI C’È C’È, CHI NON C’È NON PARLA” »

Da sabato 9 gennaio, Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati più famosi, sarà speaker d’eccezione su RTL 102.5: l’appuntamento sarà ogni sabato mattina nel programma “Chi c’è c’è, chi non c’è non parla” con Barbara Foria e Armando Piccolillo.

Cristina D’Avena speaker su RTL 102.5 in “Chi c’è c’è, chi non c’è non parla”

I protagonisti assoluti di “Chi c’è c’è, chi non c’è non parla” saranno, come sempre, gli ascoltatori che potranno raccontare le loro avventure e disavventure in diretta anche con Zoom sulla radio più ascoltata d’Italia e, dalla prossima settimana, potranno farlo in compagnia di una delle artiste più amate dagli italiani, grandi e piccoli.

La trasmissione si potrà seguire in radio e sul canale 36 Dtt, sul 736 di Sky, in streaming su rtl.it e sull’app di RTL 102.5.

Il commento di Cristina D’Avena

Così Cristina D’Avena commenta questa nuova esperienza: “Sono felicissima di entrare a far parte della grande famiglia di RTL 102.5 e di tornare dopo tanto tempo alla conduzione radiofonica, che da sempre è stata una delle mie passioni. In questo periodo in cui il contatto con il pubblico dal vivo non è possibile, sarà emozionante entrare nelle case degli ascoltatori della più grande radio italiana con un programma di intrattenimento divertente al fianco di Barbara e Armando”.

I successi di Cristina D’Avena

Cristina D’Avena è la cantante ed interprete della maggior parte delle sigle dei cartoni animati più amati da grandi e piccoli e che hanno fatto sognare intere generazioni da oltre 30 anni.

Ha al suo attivo due album di duetti realizzati con 32 artisti della musica pop italiana, dal titolo “Duets” e “Duets Forever”, certificati con un disco di platino e due dischi d’oro e che nel 2017 hanno fatto entrare Cristina nella classifica dei 20 album più venduti in Italia – unica artista femminile.

Poche settimane fa il settimanale Vanity Fair le ha dedicato la copertina.

Il 24 e il 25 dicembre scorsi ha condotto insieme a Paolo Belli gli speciali di Natale dello Zecchino d’Oro “L’attesa” e “Lo Zecchino di Natale”, in onda su Rai 1.

A dicembre di quest’anno la beniamina dei più piccoli è diventata la voce narrante de “La Bussola magica” la prima serie in podcast audio con protagonista Cristina D’Avena, che si può ascoltare su Audible.it.