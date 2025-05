RSF * WORLD INDEX 2025: «ITALIA AL 49MO POSTO (ERA AL 46MO), L’INDEBOLIMENTO ECONOMICO DEI MEDIA È UNA MINACCIA ALLA LIBERTÀ DI STAMPA» (CLASSIFICA 178 POSIZIONI)

19.54 - venerdì 2 maggio 2025

Sebbene gli abusi fisici contro i giornalisti costituiscano l’aspetto più visibile degli attacchi alla libertà di stampa, anche le pressioni economiche più insidiose costituiscono un ostacolo importante. L’indicatore economico del World Press Freedom Index continua a scendere nel 2025 e raggiunge un livello critico senza precedenti. Di conseguenza, per la prima volta, la situazione della libertà di stampa è diventata “difficile” su scala globale.

In un momento in cui la libertà di stampa sta vivendo un preoccupante declino in molte parti del mondo, un fattore importante, spesso sottovalutato, sta indebolendo profondamente i media: la pressione economica. Concentrazione della proprietà, pressione degli inserzionisti o dei finanziatori, assenza, restrizione o distribuzione opaca degli aiuti pubblici… Alla luce di questi dati, misurati dall’indicatore economico del World Press Freedom Index di Reporter Senza Frontiere (RSF), un’osservazione è chiara: i media oggi sono divisi tra la garanzia della loro indipendenza e la loro sopravvivenza economica.

Garantire uno spazio mediatico pluralistico, libero e indipendente richiede condizioni finanziarie stabili e trasparenti. Senza indipendenza economica, non c’è stampa libera. Quando i media sono economicamente indeboliti, vengono risucchiati nella corsa al pubblico, a scapito della qualità, e possono diventare preda di oligarchi o decisori pubblici che li sfruttano. Quando i giornalisti sono impoveriti, non hanno più i mezzi per resistere agli avversari della stampa, che sono i campioni della disinformazione e della propaganda. Dobbiamo ripristinare un’economia mediatica favorevole al giornalismo e che garantisca la produzione di informazioni affidabili, una produzione necessariamente costosa. Le soluzioni esistono; devono essere implementate su larga scala. L’indipendenza finanziaria è una condizione vitale per garantire un’informazione libera e affidabile al servizio dell’interesse generale.

*

Anne Bocandé

Direttore editoriale di RSF