ROSSI (PATT) * SEDUTA STRAORDINARIA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO: « SULLA SCUOLA SI PROCEDERà SENZA UN PIANO, SENZA UN METODO E -SOPRATTUTTO- SENZA TEMPI CERTI »

Oggi seduta straordinaria del Consiglio provinciale di Trento, chiesta dalle opposizioni. Argomento la scuola (nidi, infanzia, primaria, secondaria e formazione professionale) ed il contagio da Coronavirus.

Era un’occasione per la Giunta provinciale di Fugatti per dare informazioni sul futuro e per impegnarsi concretamente su metodi, tempi, costi e finanziamenti.

Allego quanto avevamo proposto, che non è stato accettato dall’Assessore all’Istruzione Bisesti.

Guai a prendersi impegni precisi, meglio restare sul generico. Si procederà senza un piano, senza un metodo e -soprattutto- senza tempi certi.

Ugo Rossi (Patt)