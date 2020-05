ROSSI (PATT) * COVID FASE 2 / EMENDAMENTO NIDI E SCUOLE INFANZIA: « PICCOLI GRUPPI DI MASSIMO QUATTRO BAMBINI, IN SICUREZZA E PREVALENTEMENTE ALL’APERTO »

Ripartire con nidi e scuole dell’infanzia e aiutare i maturandi. Ecco come. Con questo emendamento si possono riaprire nidi e scuole dell’infanzia.

Servizio svolto a piccoli gruppi di massimo quattro bambini, in sicurezza, prevalentemente all’aperto dando la preferenza alle famiglie che non hanno nessuna possibilità di restare a casa per accudire i figli.

Inoltre si prevede per gli studenti che dovranno fare gli esami di maturità e per la qualifica professionale di poter usufruire di attività di consulenza per aiutarli a preparare esame.

Attività da svolgere in presenza a scuola in gruppi di massimo sei bambini. Si tratta di azioni assolutamente urgenti, fattibili e sopratutto attese da famiglie e ragazzi.

Forse serve un po’ di coraggio e di buona volontà.

Ugo Rossi

Consigliere Patt provincia Trento