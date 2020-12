ROSSI (PATT) * CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO: « IN AULA HO DETTO, “LA MASSIMA AUTORITÀ DEL TRENTINO NEL MOMENTO POLITICAMENTE PIÙ IMPORTANTE NON HA SPESO UNA PAROLA PER RICORDARE I LUTTI COVID »

In sede di discussione sul bilancio ho detto questo: “La massima autorità del Trentino, nel luogo istituzionale più importante, nel momento politicamente più importante (il bilancio) e nell’anno tragico della pandemia non ha speso una riga, una parola; per ricordare i lutti, le sofferenze ed il sacrifico causati dal Covid”.

Ho ritenuto fosse mio dovere farlo notare e dopo averlo fatto ho chiesto al presidente Kaswalder se fosse stato possibile osservare un minuto di silenzio del Consiglio provinciale di Trento a memoria di questo.

Oggi in aula qualcuno ha detto “avete speculato sui morti”. Mi dispiace per questa affermazione a cui preferisco non replicare.

Per fortuna domani il Consiglio provinciale osserverà un minuto di silenzio.

*

Ugo Rossi