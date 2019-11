ROSSI (PATT) * AUTONOMIA: « PREOCCUPANTI I PRIMI PRESUPPOSTI DELLA MANOVRA DI BILANCIO, I CONTI SONO IN PERICOLO »

Preoccupanti i primi presupposti della manovra di bilancio.

Grande preoccupazione per la confusione attorno alle prime anticipazioni della manovra di bilancio.

Senza entrare nel merito di singoli aspetti su cui torneremo mi sembra molto preoccupante l’approccio alla manovra palesato dal presidente Fugatti.

In soli 4 giorni siamo passati dall’attenzione da lui posta al venire meno di 200 milioni ( peraltro di arretrati e peraltro cosa nota sin dal 2009 e compensata dal corrispondente calo del venir meno delle riserve all’erario) al focus di ieri dove annuncia, miracolo!, 200 milioni in più per investimenti!

Un miracolo o una presa in giro.? Facile farsi un’idea.

Se guardiamo all’ elenco degli investimenti si tratta dello stesso elenco sciorinato al tempo della presentazione dell’assestemento.

Il comunicato n. 1494 del 19 giugno relativo all’assestamento è uguale al comunicato 2785 del 5 novembre con cui si annuncia questa manovra di bilancio!

Si tratta sempre delle stesse opere e si tratta sempre degli stessi soldi, peraltro praticamente tutti stanziati nella legislatura precedente.

Come non si poteva dire che mancano 200 milioni non si puo’ dire che ve ne sono 200 milioni in più.

La preoccupazione è grande sia nel caso che si tratti di affermazioni consapevoli che nel caso contrario.

I conti dell’autonomia sono in pericolo.

Ugo Rossi