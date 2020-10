ROSSI – DALLAPICCOLA – DEMAGRI (PATT) – INTERROGAZIONE * LICEO RUSSELL: « è CONFERMATO IL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA? »

La giunta provinciale, con propria deliberazione n.1572 di data 16 ottobre 2020, ha approvato il dodicesimo aggiornamento del piano straordinario degli investimenti di edilizia scolastica .

Nella delibera sono elencati i vari interventi da eseguire sulle strutture scolastiche della nostra provincia tra cui la nuova sede del Liceo Russell di Cles per un importo iniziale di Euro 14.991.220,78 con una successiva riduzione della spesa di Euro 2.416.031,00.

All’interno della delibera è stato evidenziato che il costo dell’intervento Cles – Liceo Russell è stato ridefinito in relazione all’esigibilità della spesa in particolare per la realizzazione della palestra, di cui si rinvia la programmazione.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta per sapere:

1. quali siano i criteri di esigibilità della spesa, se siano stati modificati e in che termini;

2. quali sono i motivi per i quali sono stati modificati detti criteri;

3. se è confermato che il finanziamento comprende anche la realizzazione della palestra.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Trento, 22 ottobre 2020

Ugo Rossi, Michele Dallapiccola, Paola Demagri