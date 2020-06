ROSSI – DALLAPICCOLA – DEMAGRI (PATT) * ESTERNAZIONI SAVOI: « FUGATTI CONDIVIDE IL PRESIDENTE DEL SUO PARTITO? DEFINISCE “PARASSITI” I SINDACATI E “PRIVILEGIATI” I DIPENDENTI PUBBLICI »

Sindacati “parassiti” e dipendenti pubblici privilegiati”. Fugatti deve dissociarsi dalle dichiarazioni del presidente del suo partito. Se non lo fa vuol dire che le condivide.

Il presidente della Lega Salvini Trentino ha detto, anzi lo ha messo per iscritto, che i sindacati sono “ parassiti”. I sindacati non hanno bisogno di avvocati difensori.

Ha scritto poi che i dipendenti pubblici sono “privilegiati”. Anche i dipendenti pubblici non hanno bisogno di avvocati difensori.

Non c’ è da meravigliarsi di simili dichiarazioni e non perdiamo nemmeno tempo a stigmatizzarle.

A noi qui interessa evidenziare che se il presidente Fugatti non si dissocia pubblicamente dalle dichiarazioni di Savoi significa che le condivide.

Liberissimo di farlo o meno ovviamente, ma almeno si sapra’ come la pensa e lo sapranno anche i sindacati della funzione pubblica con cui il presidente della Provincia è chiamato a confrontarsi nell’esercizio del suo ruolo.

Lo sapranno cosi’ anche tutti i dipendenti pubblici e in modo particolare quelli della Provincia autonoma di Trento che lui rappresenta.

Tutto ciò premesso si interroga il presidente della Provincia per conoscere se condivida o meno il comunicato del presidente del suo partito Lega Salvini Trentino con cui si definiscono “parassiti” i sindacati della funzione pubblica e “privilegiati” i dipendenti pubblici.

In caso di risposta negativa se intende e come comunicare il suo dissenso.

*

Ugo Rossi

Michele Dallapiccola

Paola Demagri