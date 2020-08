ROSSI – DALLAPICCOLA – DEMAGRI * FONDI RISERVA PAT: « CI SONO 353 MILIONI PARCHEGGIATI, SI FACCIA PRESTO A UTILIZZARLI E LA DECISIONE SUL ” COME”  TORNI IN CONSIGLIO PROVINCIALE »

Come è noto, sui fondi di riserva della Presidenza giacciono parcheggiati 353 milioni di euro, la cui destinazione ed utilizzo non sono ad oggi noti.

Ricordiamo che tutto ciò è avvenuto attraverso un sub emendamento depositato da Fugatti senza dare nessuna informazione al Consiglio provinciale e che la questione è stata resa evidente solo grazie alla nostra opera di controllo e informazione.

Il solo fatto che questi soldi non siano stati ancora utilizzati per sostenere il sistema economico e sociale del Trentino in un periodo difficilissimo, che richiederebbe idee ben più chiare e ben maggiore velocità di azione, la dice lunga sulla ormai sempre più evidente incapacità di governo della Lega in Trentino. A questo purtroppo c’è ben poco da rimediare, se non sperare che facciano il più presto possibile a mettere in campo misure concrete utilizzando tali risorse.

Ma c’è un altro aspetto: utilizzare queste risorse senza un dibattito ed un voto del Consiglio provinciale, come dovrebbe sempre avvenire in materia di bilancio, costituisce un precedente insieme pericoloso e dannoso per la nostra autonomia.

Vi sono anche precise disposizioni di Legge (recepite e valide anche nel nostro ordinamento provinciale) che lo impongono.

Richiamando tali disposizioni e ricordando le dichiarazioni del presidente Fugatti che ha parlato di un impegno ad informare il Consiglio sull’utilizzo dei 353 milioni abbiamo presentato una mozione che impegna il Governo provinciale a portare in consiglio un disegno di Legge urgente che sposti le risorse dai fondi di riserva sui fondi speciali previsti dalla normativa in vigore e che definisca nel contempo le misure concrete per il loro utilizzo.

Fugatti faccia presto e dimostri di essere davvero rispettoso delle prerogative dell’assemblea legislativa dell’autonomia trentina. Si allega testo della mozione.

*

Ugo Rossi

Michele Dallapiccola

Paola Demagri