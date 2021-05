ROSSI (AZIONE) * POLITICHE GIOVANILI PAT: « SPOSTATE SOTTO IL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA DALLA AGENZIA PROVINCIALE FAMIGLIA, DECISIONE POLITICA NON TECNICA »

Una decisone sbagliata e inopportuna. Oggi la Giunta provinciale di Trento ha portato in Commissione una modifica organizzativa che in realtà è molto “politica”.

Le politiche giovanili vengono spostate sotto il Dipartimento Istruzione e cultura togliendole dalla Agenzia provinciale per laFamiglia la natalità e le politiche giovanili, che dipendeva dalla Direzione generale e quindi della Presidenza.

Decisione politica, non tecnica e profondamente sbagliata perché le politiche giovanili (come quelli familiari) erano e dovevano restare trasversali rispetto a tutte le altre e proprio per questo era prevista un’apposita Agenzia.

Una decisione che denota totale mancanza di visione e di prospettiva del futuro rispetto al tema “giovani” che doveva vedere semmai un potenziamento di tali politiche e non una riduzione del tema giovani agli aspetti della scuola e della cultura. L’Agenzia andava semmai potenziata, non svuotata come sta invece accadendo.

*

Ugo Rossi

Trentino in Azione