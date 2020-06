ROSSATO (LEGA) * CASSA RURALE TRENTO – REPLICA A PATTINI: « IL PATT EVITI DI STRAVOLGERE LE MIE DICHIARAZIONI, NON HO MAI MESSO IN DUBBIO L’IMPARZIALITà DEL NOTAIO PICCOLI »

Mi stupisce come un affermato farmacista di Trento e un giovane e brillante avvocato di Trento, conosciuti anche per il ruolo che ricoprono come Capogruppo in Consiglio comunale a Trento e come Segretario della Sezione PATT di Trento, abbiano stamane dato via all’illazione secondo cui la sottoscritta, misera donna che vende uova, non conosca il diritto.

Gli affermati esponenti politici del PATT del resto sono così oltre la mia persona che manco pongono lo sguardo al contenuto del mio comunicato stampa, anzi vanno persino oltre e si affidano – da persone intellettualmente superiori – al solo titolo pubblicato dall’agenzia giornalistica Opinione (link sotto). Certe persone non meriterebbero nemmeno una replica se non ricoprissero una carica Istituzionale.

Vorrei quindi ricordare al Presidente della Circoscrizione di Sardagna Alberto Pedrotti ed Segretario del PATT di Trento, il quale afferma di nutrire seri dubbi sulle capacità della sottoscritta di ricoprire proficuamente il ruolo di Consigliere Provinciale, che prima di criticare sarebbe utile leggere bene i comunicati stampa e comprenderne il significato. Sul Capogruppo Pattini non ci sono parole.

Non mi aspettavo da parte di un politico navigato come lui una simile dichiarazione. Non ho mai messo in dubbio l’imparzialità dei notai, tantomeno quella del Dottor Piccoli, ma ritengo che la Cassa Rurale di Trento avrebbe dovuto scegliere una persona politicamente non schierata! Accantonando per un attimo il mio ruolo di Consigliere Provinciale, da donna ma soprattutto da cittadina, auspico un bel bagno di umiltà a entrambi.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Katia Rossato.